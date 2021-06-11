針對好心肝診所打新冠肺炎疫苗的爭議，今(11日)藝人郭子乾在臉書發文道歉，他表示，因為家中有兩位80歲的老人家，因此自己早在今年3月就預約施打疫苗，前幾天診所通知他可以前往施打，他便帶著長輩去施打，「這次造成這麼大的風波，身為公眾人物，我思慮不周，在此鄭重向社會大眾道歉。」

郭子乾發文。（圖／翻攝自郭子乾臉書）

好心肝診所日前傳出在半夜施打疫苗，接種對象為1千多名的志工，消息一出引來網友反感，郭子乾和王彩樺第一時間則表示不知情，今郭子乾承認，今年3月朋友建議他看到有很多不良反應，叫他別第一時間去施打AZ疫苗，但他考量到家中有兩位老人家，一位是洗腎患者、一位有高血壓，擔心因工作生病傳染給老人家，還是預約自費施打了新冠肺炎疫苗，愧疚考量不夠周全。

侯昌明夫妻認了打疫苗。（圖／中時資料照片）

至於擔任志工的侯昌明、曾雅蘭夫婦，透過經紀人證實在施打名單當中，強調由於夫妻是資深志工身分，不定期會去門診幫忙，因為怕被感染到的風險，加上有好心肝擴大認定醫療相關人員身分，所以便施打第一劑。也是志工之一的李㼈，他表示沒有接到通知，也完全不知情，不過疫情爆發前，因為拍電影要到日本、東南亞取景，已於5月上旬至台大打疫苗，至於許效舜則透過經紀人表示：「沒有接到通知，也還沒打疫苗，因為年紀不到」。

好心肝診所被踢爆取得1000多劑AZ疫苗，除醫事人員之外，竟開放志工進行施打，遭北市府開罰200萬元，取消合約資格，而肝病防治學術基金會昨（10日）也發出800多字聲明稿，承認給志工打疫苗，這些志工身分包含清潔人員、水電工、大樓保全，還有經常性參與活動作為專業顧問的好夥伴，至於被爆偷打疫苗，主要是內部認為台北市醫事人員大致施打完畢，醫院志工亦然，加上衛生局所給的疫苗須當日施打完畢，根據施打疫苗優先順序規定的第一類「醫事人員」及「醫療院所非醫事人員」的分類辦法，才為志工人員施打疫苗。

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(中時新聞網)