衛生福利部桃園療養院與桃園醫院，針對近日新北市及台北市等地區，陸續發生確診新冠肺炎病患，在醫療院所持刀、暴力攻擊醫護人員，​以及破壞、脫逃等脫序行為，認需防範作為。為杜絕、防範醫院發生暴力，特別結合桃園市警察局桃園分局組成醫療院所區域聯防醫療防暴小組，就暴力行為導致醫療人員暴露於風險恐懼之中，直接影響病人的就醫權益，堅持「醫療暴力零容忍」的一貫作為，來強化醫療院所安全維護，並保障及遏止醫療暴力事件發生。

桃園分局龍安派出所表示，國內新冠肺炎疫情嚴峻，為積極防範醫療暴力，桃園警方與桃療及桃醫共同成立醫療暴力聯防緊急通報系統，針對發生暴力、脅迫、恐嚇及妨害其執行防疫醫療或救護等情事，醫療院所可24小時隨時通報，警方必定第一時間趕赴現場處置，以達到「通報快、到場快、處置快」等作為，且提供必要的定時定點巡邏及機動警力派遣之維安作為，並提醒2院區內部應以高標準的管制措施禁止民眾攜帶危險物品入院，以加強維護機構內秩序維護，以降低醫護人員之安全疑慮與其他病友就醫權利，有效遏止暴力，還給醫院優良醫療環境。

桃療政風室表示，面臨嚴峻疫情，秉持法務部廉政署與衛生福利部政風處，並以「愛護、防護、保護」三工作面向推動廉政業務，亦協助機關安全及醫護人員醫療能量理念，使機關同仁感受到廉政機構的關懷及服務，同時也兼顧民眾的期待。針對醫療暴力絕不容姑息，以行動挺醫護人員，守護醫護，政風單位責無旁貸，為醫療機關後盾。良好的醫療環境是靠全體醫療院所同仁共同維護，絕不容許醫療暴力行為，將會與警方緊密聯繫與合作，期能讓第一線醫護人員，免受暴力行為的威脅，安心工作對抗疫情。

桃療表示，近日疫情嚴重，發生多起醫院急診醫療暴力事件，不僅危及到醫事人員身心安全，更妨害病人的就醫權益。希望警方醫院若發生暴力事件，當接獲醫院通報後，除儘速到場處理外，期望司法單位勿枉勿縱，保障第一線醫護人員之人身安全，支持對醫療暴力零容忍立場，共同為就醫大眾共同安全把關，讓醫事人員從事醫療業務時，不會有所恐懼或遭受影響，以保障全民安定有序之健康醫療環境及權利。

(中時 )