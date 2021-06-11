總統蔡英文今(11日)下午13時10分接受綠色和平電臺（FM97.3）「大臺北城」節目連線訪問，這也是她近來首度接受媒體連線訪問，主要是談疫情問題，而針對高端疫苗「解盲成功」，她表示，「我是沒在買股票的人，我的財產之前就信託，家裡也沒人在買，炒股票真的是抹黑」。

被問及國產疫苗之前掀炒股疑雲，蔡英文表示，「我是沒在買股票的人，我的財產之前就信託，家裡也沒人在買，炒股票真的是抹黑，我也是覺得或許有政治立場不同，但防疫是全民事情，過度政治操作對國家和防疫都不好」。

蔡英文指出，我們國產疫苗研發單位也做宣布，解盲結果出來，下階段進入審查，我也要呼籲，大家對疫苗很期待，但審查階段還是讓科學說話、數據說話來決定，政府立場很清楚，要有安全有效疫苗，用國際標準來審查，替大家把關，大家不用懷疑，政府會達到做到確保疫苗有效和安全。

節目主持人詢問，「母親節前後突然爆發疫情，又以老人死亡居多，除戴口罩、洗手，但要真正遠離疫情最好是疫苗，昨天國產疫苗解盲成功，也感謝美日捐贈疫苗，但民眾覺得不夠，這樣買夠嗎?」對此，蔡英文表示，很多人問這次防疫有很多超前部署，疫苗沒有嗎?我們有超前部署，陸續買兩千萬劑，解釋一下，疫苗簽約都是開發狀態，因為要搶時間，出來時有更多人搶，但是疫苗有一件事情，各大藥廠提供跟全球要的差很多，大家都在搶，疫苗有一特性有效期，要分批進貨，現在遇到問題就是六月應到貨的未到。

蔡英文說明，因為AZ疫苗主要在泰國生產，但泰國疫情嚴重，優先把疫苗給泰國用，另外AZ另一生產大廠是印度，印度也有嚴重問題，所以六月供應吃緊，所以緊急跟美日商量，六月因為美國日本幫忙有差不多200萬劑，還有跟別廠買的，六月底七月進來，這算不錯，下個月疫苗更穩定供應後，現在200萬劑指揮中心也宣布優先的人先打，進到七月、供貨穩定，會對一般民眾施打，要拜託符合資格民眾先去登記，在打之前要拜託大家注意防疫。