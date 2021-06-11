聰明的人在兒時常常給人古靈精怪的印象，總是父母及老師們眼中令人頭痛的搗蛋鬼，搜狐網命理專欄點名，雙子座、處女座、天蠍座的人天生調皮搗蛋，卻十分聰明能幹，憑藉著深厚的福氣及生財能力，注定能過上非凡的人生，一輩子財運亨通。

▍1.雙子座

古靈精怪的雙子座，對任何事情都充滿好奇心，思維活躍且異常敏捷，總會想出各式各樣的把戲去逗弄身邊的人，對方的反應越有趣，他們就越喜歡捉弄，就像一個充滿童趣的小孩。雙子座的人喜歡到處吃喝玩樂，儘管愛玩，他們卻非常有才華，除了口才過人，反應能力也快，很適合從事與人打交道的工作，能夠發揮他們的聰明才智，賺更多錢。

▍2.處女座

處女座心思縝密，天生非常聰明，在遇到困難時，他們會先冷靜思考，再找出別人無法發現的關鍵問題，總是可以比其他人更快想出解決方法。但處女座的「陰謀詭計」也不少，跟他們相處只能用如履薄冰來形容，因為他們喜歡以不同的手段來惡整朋友，看到朋友們情緒激動的樣子他們就很開心，非常愛搗蛋。

▍3.天蠍座

天蠍座從小就很好動又調皮，總讓父母傷腦筋，不過長大以後就不同了，他們擅長發揮自己聰明的腦袋，工作能力很強，加上意志力堅定，在事業上，能夠把所有事情做得井井有條，業餘時間還會積極學習，提升自我能力，很討上級歡心，也能在下級中有聲望，年紀輕輕就有所成就，整體能力毋庸置疑。