行政院今天宣布，孩童家庭防疫補貼1萬元自6月15日上午10點開放網路申請，預計6月18日首波入帳，可透過網路或去實體ATM領取。實體ATM的三家指定銀行包括，中國信託銀行、台新銀行，及國泰世華銀行，預估250萬人受惠。

教育部表示，凡國小以下孩童，及國中、高中（含五專前三年）的身心障礙學生，每名可得到一次性的現金補貼1萬元。

教育部指出，兩種管道的領取時間都至今年9月30日止，估計共約250萬名孩童與身心障礙學生符合資格，其經費由中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算支應。

政府提供「網路申請與領取」與「實體ATM領取」兩種方式，由孩童之父母或監護人其中一人領取，兩種方式都不用支付手續費，其方式如下：

方式一、網路申請與領取：自110年6月15日上午10時開放「行政院孩童家庭防疫補貼網」（https://10000.gov.tw），民眾可透過手機、平板、電腦等多種載具，由孩童之父母或監護人其中一人上網登錄孩童之健保卡號、監護人身分證號及同一監護人金融機構帳戶號碼等資料，登錄成功後，進行金融帳戶與身分資料核驗作業，經核驗確認後，1萬元補貼即於次一營業日直接匯入登錄的金融機構帳戶中。

因初期申請人數眾多，為讓民眾都能在網路平臺上快速完成登錄，前三天（6/15-17）不開放查詢核驗結果，查詢功能將於6月18日起開放，補貼亦於該(18)日起開始入帳。

方式二、實體ATM領取：自110年6月18日起，孩童之父母或監護人其中一人可持全國373家金融機構任一家之提款卡，至國泰世華銀行、中國信託銀行及台新銀行所設置之實體ATM（全國共計1萬4,611台），插入父母或監護人之提款卡、輸入提款卡密碼、孩童健保卡卡號及同一位監護人之身分證號，即可領取1萬元現金。