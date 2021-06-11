全國3級警戒將延長至6月28日，外界質疑3級警戒是否將一延再延？這也是立院關注的焦點，綠委林俊憲今在立院一再追問衛福部長陳時中何時可以解除三級，陳時中僅表示，目前沒有這樣的條件，林俊憲再追問是否有確切的標準來看，陳時中回應，要由專家決定比較好。

林俊憲今（11日）在立院質詢陳時中，詢問何時可以解除三級警戒？陳時中回應，目前還沒有那樣的條件，林追問要怎樣的條件才能解除，陳表示，「各國都不會去訂解除標準」。林俊憲直言，要讓一般民眾可以了解，比如說一天確診人數要降到多少以下，才可以解除三級？陳時中僅回應，一般的時間都會拉得比較長些，防疫若驟然從緊繃到放鬆，可能會導致反彈的情形發生。

林俊憲追問，現在衛福部的計畫，是希望到10月時，台灣6成以上民眾能打完疫苗？陳時中回應，「我們希望第一劑的比例能達到6成」，林俊憲再問，是否6成以上民眾施打疫苗後，就能解除三級，陳時中表示，若有到那樣的比例，加上染疫的人數控制到一定的程度，那當然是可以，聽完陳時中的答案，林俊憲馬上表示，「那我看（解除）三級至少要到10月」？陳時中僅回，不做這樣的預測，林俊憲不滿這個回應，繼續問「問題疫苗要打到6成，要到10月耶」，陳時間又趕忙表示，那是另外的指標，若社會環境已經控制住，也不用等到那時候。

林俊憲聽完還是想要一個確切答案，直問「確診數要壓在多少以下」？陳時中停幾秒後表示，還是要由專家決定比較好，林俊憲再問，「大概可以預見，三級封鎖還是要好幾個月，對不對，你自己有沒有預測」？陳時中保守回應，現在局勢看起來沒有變差，這是一個好現象，不過，社區防疫會不會有所鬆懈，還是要再關注，林俊憲直接插話表示，「按照這樣看，至少還要再好幾個月」。

(中時新聞網)