建興國中陳鴻任老師。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

進學國小何嘉雯老師奉獻特教領域24年。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市110年優良特教人員評選全市10名優良特教人員，其中，進學國小何嘉雯、白河國小陳美玲、建興國中陳鴻任3位更獲教育局推薦，將代表台南市參加教育部選拔。

進學國小何嘉雯奉獻特教領域24年，為教育部國民及學前教育署閱讀師資培育-區域人才培育中心計畫成員，持續研發課文本位閱讀理解教案，運用於聽語障巡迴教學。白河國小陳美玲善用輔助科技，協助重度腦麻生使用電腦參與課程、結合日常科技QR Code調整評量形式，跨越閱讀障礙，並設計多層次自編教材教學，透過廣播及投稿推動大眾對特教的認識。

建興國中陳鴻任運用本身資優領域專業，規畫資優班總體課程地圖，將課程模組化，並在田野實察課程中多方探索，累積學生真實面對、解決問題的能力，指導學生進行獨立研究課程及科展等競賽，屢獲佳績。

其餘7名優良特教人員包括本年度唯一獲選幼兒園教師的第一幼兒園田雅晴，透過活動引導普通班幼兒接納特殊幼兒實踐融合精神；麻豆國中陳筱璘擅長社會技巧課程教材設計，運用桌遊及心智圖提升學習動機、增進成效；經營普特合作模式，增進普生與特生間良好互動。崇明國中潘素鳳媒合社會資源與經費，辦理戶外學習活動，使特生真實體驗與學習，並增加課程的豐富；指導學生參加競賽多元展能，屢獲佳績。

鹽水國小官素玲投入特殊教育長達21年，積極鼓勵特教生參加才藝比賽或將作品投稿於特教刊物展現亮點。東區勝利國小陳玟君亞斯伯格症孩子成為班上的小天使，安撫特教生容易激動的情緒；增強正向行為的引導與鼓勵特生學習發表建立成就感。

東區復興國小葉姿君特教助理員，協助特生在校學習生活，與導師、家長、治療師、安親班老師配搭以提升適應能力；耐心親和力深獲家長的信賴。進學國小莊秋蓉29年教學生涯持續自編語言與生活學習單，融入環境教育與體驗活動；輔導特教生適性成長，鼓勵特教生發展多元優勢能力。