台南市返鄉篩檢站11日已出現前往篩檢民眾。（台南市衛生局提供／程炳璋台南傳真）

新冠肺炎肆虐，台南市政府嚴陣以待端午節連假返鄉潮，4天共有523人預約篩檢，4座返鄉快篩站11日上午已篩檢103人全陰性，另有民眾與自我通報返鄉共8人，台南市衛生局強調，針對快篩出現陽性與核酸檢測確診，發放的獎金是給里辦公室購買防疫物資，而非給個人，也無檢舉獎金，鼓勵里民提醒與勸導，不會強制篩檢。

台南市目前為止的確診案例大多由北部南下感染，台南市政府全力防堵端午節連假的返鄉潮，祭出里民主動前往篩檢站篩檢，若快篩陽性，發放家戶聯防津貼1000元，若核酸檢測確診，發放津貼1萬元。

此舉被網友質疑是「鼓勵返鄉領確診獎金？」、「獵巫北部人？」、「南部工作的北部人，也沒禁北返啊」、「一邊講同島一命、一邊叫北部人不要返鄉，真諷刺」。

台南市衛生局解釋，不管是1000元與1萬元獎金，都是給里辦公室用作防疫物資津貼，而非個人，這項措施不是檢舉，也沒有檢舉獎金。

台南市11日至14日共有523人預約返鄉篩檢，台南市備有4座篩檢站，分別為南區松柏育樂中心、新化區體育公園、永康衛生所與新營醫院，篩檢時間皆為上午8時至12時。

台南市11日上午共有103人前往返鄉篩檢，全為陰性，自我與鄰居通報返鄉電話有8件，台南市衛生局表示，不會強制篩檢返鄉者，但鼓勵里民互相提醒、勸導。

(中時 )