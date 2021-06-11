疫情期間紓困4.0孩童家庭防疫補貼，國小以下孩童及國高中身心障礙學生，每人可領1萬元，其中網路登記是下周二（15日）上午10時起開放，實體ATM是下周五（18日）開始領，截止時間都是9月30日為止。統計共約250萬名孩童與身心障礙學生符合資格。

其中，網路登記是下周二上午10時起，在「行政院孩童家庭防疫補貼網」（https：／／10000.gov.tw ），孩童父母或監護人其中一人上網登錄孩童健保卡號、監護人身分證號及同一監護人金融機構帳戶號碼等資料；登錄成功後，核驗金融帳戶與身分資料；核驗確認後，次一營業日直接匯入1萬元在帳戶中。

因初期申請人數眾多，為讓民眾都能在網路平台上快速完成登錄，前三天（6月15日至17日）不開放查詢核驗結果，查詢功能將於6月18日起開放，補貼亦於18日起開始入帳。

實體ATM領取是6月18日開始，孩童父母或監護人其中一人可持全國373家金融機構任一家提款卡，至國泰世華銀行、中國信託銀行及台新銀行設置的實體ATM（全國共計1萬4611台），插入父母或監護人提款卡、輸入提款卡密碼、孩童健保卡卡號及同一位監護人身分證號，即可領現金1萬元。

0至2歲多數嬰幼兒已由衛生福利部直接發放，如有疑問，可透過1957專線洽詢。

(旺報 )