蔡英文總統今接受綠色和平電台電話連線訪問，她以國台雙聲帶表示，整體來說，疫情控制到一定程度了，不像某些國家控制不好，有大規模擴散情況；並強調，7月就會開放疫苗讓一般民眾施打。

蔡總統還提到，日本把手上的現貨都給我們，並說以後需要幫忙、可以坐下來再討論」；至於國產疫苗，她說，審查階段，還是讓科學說話、數據決定，政府一定用國際標準審查，替大家把關，免懷疑，一定會確保疫苗有效安全。

蔡總統今是三級警戒開始後首度接受媒體採訪，她說，感謝大家配合防疫，且三級警戒要持續到28日，政府有一些限制，會帶來不方便，很過意不去，但請大家配合，現在又有一波挑戰，大家繼續打拼，難關一定會度過。

她說，有些確診跟過世的人都是國民，盡量團結讓疫情控制著，目前最大威脅是老人及慢性病者，政府有些限制，希望大家配合，今天為止，現在疫情已經控制到一個程度了，不像也些國家控制不好有些擴散。

提到疫苗，總統說，高端疫苗昨解盲，她沒有買股票，家裡也沒有人在買，她的財產已經信託，說炒股真的是抹黑，過度政治操作，不利防疫。

蔡英文還說，去年政府就開始跟各大藥廠聯絡，陸續買了兩千萬劑疫苗，這些疫苗簽約時都還在開發階段，為了搶時間，加上各國都在搶。

她強調，疫苗有有效期限所以必須分批進貨，至於AZ疫苗，主要在泰國生產，泰國疫情嚴重，所以大多留給泰國使用，另外是印度，同樣疫情嚴重，所以供貨吃緊。

蔡英文說，6月可以進貨兩百多萬劑，下個月會更穩定供應，已進貨的疫苗，會由醫護人員、年長者優先施打，7月再開放一般民眾施打。