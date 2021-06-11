立委何欣純號召台中在地企業及社團支持，將為國軍台中總醫院、大里仁愛醫院、大里澄清醫院等，各購置一座工研院研發移動式正壓式檢疫亭。（工研院提供／黃國峰台中傳真）

工研院研發移動式正壓式檢疫亭，有安全設計、採檢量高、節能舒適、獨立潔淨、組裝迅速等五大特色。（工研院提供／黃國峰台中傳真）

加強防疫能量一起來，工研院自主研發「移動式正壓式檢疫亭」能快速的設置採檢設備，採檢人員也能安全、舒適的進行採檢工作，據衛福部統計，目前全國尚需100多座，立委何欣純找到台中在地企業及社團支持，將為國軍台中總醫院、大里仁愛醫院、大里澄清醫院等各購置一座，強化採檢效率，未來該亭也能改裝成疫苗接種設備。

何欣純表示，採檢人員穿著防護衣，又身處於一個小房間，沒幾分鐘就會一身汗，非常辛苦，而且連電風扇都沒辦法吹，因此工研院在2020年疫情延燒時，就著手規劃開發這個「正壓檢疫亭（站）」並將製造圖面無償公開，得知衛福部盤點全國需要250多座，目前尚缺100多座後，就積極媒合民間社團響應，目前已有台中市欣欣工商促進會、何欣純之友會、模具公司王總經理丶塑膠製品詹董事長等在地中小企業願意認捐。

工研院設計的移動式正壓式檢疫亭，具有安全設計、採檢量高、節能舒適、獨立潔淨、組裝迅速等五大特色，內裝設冷暖氣機，恆溫、恆濕，維持站（亭）內舒適溫濕度，1天電費也不超過60元，1小時至少可採12位，採檢效能高。

何欣純表示，因應此次新冠狀病毒疫情，短期內這種正壓檢疫亭可讓醫護人員在安全、合宜的環境下快速進行採檢工作，接下來可轉成疫苗注射站，未來也將留給醫療院所長期設置，可做為傳染性疾病的檢測站等其他醫療之用，繼續守護國人及醫護人員的健康。

(中時 )