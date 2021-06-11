中國國務院新聞辦11日舉行記者會，應急管理部介紹甫修正通過的《安全生產法》，如何落實推動指出，新法加大了對生產經營單位違法行為的懲處力度更大，處罰更嚴、罰款更高。如事故罰款，罰款金額上限由2000萬元（人民幣，下同）提高到1億元（約合新台幣4.33億元）。

澎湃新聞報導，中國生產安全事故死亡人數從歷史最高峰2002年的約14萬人，降至2020年2.71萬人，下降80.6％；重特大事故起數從最多時的2001年一年發生140起，下降到2020年的16起，下降88.6％。於2002年制訂的《安全生產法》，歷經2009、2014年與這次的3次修改，對預防和減少生產安全事故，保障人民群眾生命財產安全，發揮重要作用。

中國國務院應急管理部副部長宋元明介紹，中國人大常委會10日表決通過修改《中華人民共和國安全生產法》的決定，將於今年9月1日起施行。

宋元明稱，新修改的《安全生產法》加大對違法行為的懲處力度。

第一，罰款金額更高。這次修改普遍提高了對違法行為的罰款數額，就事故罰款方面，由現行法規定的20萬元至2000萬元，提高至30萬元至1億元；對單位主要負責人的事故罰款數額由年收入的30％至80％，提高至40％至100％。

第二，處罰方式更嚴。比如，對生產經營單位未採取措施消除事故隱患的，由現行法規定的先責令整改，拒不整改再責令停產停業整頓並處罰款，修改為，違法行為一經發現即責令整改並處罰款，拒不整改的，責令停產停業整頓，並可以按日連續計罰，拒不停產整頓的，提請地方人民政府予以關閉。

第三，懲戒力度更大。加大對違法失信行為的聯合懲戒和公開力度，增加了加大執法頻次、暫停項目審批、上調有關保險費率、行業或者職業禁入等聯合懲戒措施，通過「利劍高懸」，有效打擊震懾違法企業，保障守法企業合法權益。