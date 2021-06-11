廖柏雅受邀參加遠距Fashion Show。（喜鵲娛樂提供）

廖柏雅日前受邀參加品牌Daniel Wong 2021SS BETWEEN 「不見面・在一起」遠距Fashion Show，一場長達30天的線上時裝秀，受邀者每天定時上線，居家展演最新春夏時裝，挑戰金氏世界紀錄。平常關注流行趨勢的廖柏雅，答應邀約後，隨即進行居家設計走秀的Runway及週邊環境佈置；活動當天一開場，廖柏雅先是面對鏡頭華麗走秀，接著轉身拿起小提琴演奏，頓時讓直播間裡充滿高貴氣質的氛圍。值得一提的是廖柏雅手上的小提琴，是他家中最復古的「阿嬤」小提琴，這把小提琴是在1914年誕生的，至今已經107歲，具有一股溫暖及說故事的魔力聲響。

近期居家防疫期間，廖柏雅除了音樂創作的精進外，也定期在家中健身維持體態，廖柏雅以彈力帶示範如何居家健身，練習胸肌以及背肌，每周都會在IG線上直播，帶大家一同運動。日前不少觀眾敲碗希望能聽到他Live演唱，廖柏雅隨即清唱告五人的當紅歌曲〈在這座城市遺失了你〉，並預告即將推出完整的Cover版本，「在Cover歌曲時，不但會尊重原創的創作方向，亦會加入自己的創意概念，希望融合出不同風格內容給大家感受。」此外，他已規劃今年下半年推出全新音樂作品。

(中時 )