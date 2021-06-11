桌球起源於19世紀末，1988年在漢城奧運會上首度亮相，項目包括男子單打、女子單打和男子雙打、女子雙打，到了2008年北京奧運，比賽項目改為男、女單打和男子、女子團體賽，在2020東京奧運將進行男女混雙的比賽，所有的項目採淘汰賽賽制。

而這次中華隊也派出多名好手應戰，其中包括元老級國手莊智淵，這幾乎也是他最後一次參加奧運，另外桌球「黃金混雙」組合林昀儒及鄭怡靜也頗被看好，林昀儒年僅19歲就成為台灣桌球界後起之秀，與鄭怡靜搭檔打出桌球混雙世界第一的好成績。

29歲的鄭怡靜曾在2016年首度參加里約奧運桌球比賽，最後在8強不敵大陸選手無緣進4強，但仍締造台灣本土女子選手最佳紀錄。而我國這次總共會派出林昀儒、莊智淵、陳建安，女子方面則是鄭怡靜、陳思羽、鄭先知，其中林昀儒和鄭怡靜繼續搭檔混雙也已確定。

這次中華隊在東京奧運最大敵人仍是大陸隊，四年前他們在倫敦奧運獲得團體金牌，馬龍在2016年里約奧運上獲得男子單打和團體金牌，丁寧在女子比賽中也取得了同樣的成績，而地主國日本實力也不錯，水谷隼在里約奧運獲得男子單打銅牌，團體項目日本則斬獲男子銀牌和女子銅牌。

本次東京奧運桌球賽事將在7月24日開打，一直進行到8月6日，24日進行男女單打首輪，25日單打次輪和混雙賽事，26日單打第三輪和混雙銅牌、金牌戰，27日是男女單打16強，28日單打8強，29到30日會結束所有單打賽事。8月開始則是團體戰，8月5日到8月6日會舉行女子、男子團體銅牌和金牌戰，比賽地點在東京體育館舉行。