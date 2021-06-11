高端解盲成功，航運股挾業績題材由貨櫃三雄領航，台股今開高震盪，躍回17200點，盤中也一度大漲逾百點，最高站上17278點，終場台股收漲54.3點、報在17213.52點、成交量為4077.67億元；台股周線4連紅、本周台股收漲66點。

電子權值股台積電(2330)今天股價持續走高，早盤突創1個多月新高，終場收在602元、漲幅0.5%，鴻海(2317)透過子公司取得馬來西亞Dagang Nexchang(DNeX)約5.03%股權，藉此間接投資馬國8吋晶圓廠矽佳，獲外資肯定，今股價強勢走揚、收漲2.7%，聯電(2303)則小漲約0.58%，面板股友達(2409)、群創(3481)震盪走揚，終場分別收漲1.3%、0.95%，彩晶(6116)大漲逾4%。

航運股今挾業績題材，貨櫃三雄5月營收持續報佳音，本土法人日前給予萬海及長榮目標價都超過200元以上，萬海(2615)率先漲停，再以174.5元創下史上新高，帶動航運族群領銜大漲，長榮(2603)盤中創高達到123.5元，漲幅8.5%，陽明(2609)最高來到119元，漲幅達7%，航運指數漲幅6.5%，占大盤資金比重達到36%。

高端疫苗解盲成功，相關個股同聲歡呼，高端(6547)股價跳空開高漲停，來到275.5元，獲買單蜂擁高掛，逾1.65萬張高掛委買，高端大股東基亞 (3176)、云辰(2390)也同步漲停。

IC設計股今指標股聯發科(2454)儘管5月營收登頂，但因6月營收須達400億元以上才有機會達陣財測，但公司已預計會受到京元電(2449)短暫影響，故今股價早盤紅翻黑，收跌1.8%，今族群以IP矽智財相關最為吸金，智原(3035)、晶心科(6533)、M31(6643)收盤全數鎖住漲停。

台股目前指數站上各期均線，加上台外資回補買超百億，中多格局未變，但考量下周美國央行將召開FOMC會議，市場將觀望貨幣政策是否調整，預期指數維持區間震盪整理，盤面上類股表現分化，操作建議選股不選市，選股以高殖利率概念股及業績題材股為主，如IC載板、Server供應鏈、新能源車、航運、紡織及金融等族群。

分析師表示，於台股指數暫時並無下跌疑慮，個別次族群產業也呈現個別表現的走勢，符合快速輪動，主要是因為台股當中還是不乏線型已經整理夠久，以及基本面近期有較大成長的個股，目前指數站上各期均線之上，各均線除五日線外皆向上走揚，月、季線將持續墊高，16700點左右下檔支撐性強，整體來看台股中多格局未變。