由於近來大宗商品價格飆升，5月份中國國內生產者通脹率創下12年多以來的最高水平，而銅價上個月亦創下歷史新高，令投資者擔心全球最大消費國中國當局可能採取措施為了抑制大宗商品價格的急速上漲，致倫敦(LME)銅價周五下跌，周線恐收黑。

分析師表示，中國國家儲備管理部門計劃出售其銅、鋁和鋅庫存，該計劃預計將持續到2021年底。周五(6/11)截至台北時間13:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅報每公噸9,896美元，盤中最低一度至每公噸9,867美元。(商品行情網)

(時報資訊)