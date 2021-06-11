智慧餐飲科技業者iCHEF今（11）日公布針對餐飲業者的「紓困政策意見調查」，報告顯示，業者平均預期得撐半年，自三級警戒迄今自主歇業的店家，過半數決定在7月會重新開始營業，且只有2成店家規畫資遣員工，顯見台灣餐飲業選擇迎戰疫情拚到底的決心。

對此，iCHEF深度整合Google地圖及Google我的商家，宣布開放「安心找外帶」美食平台搶鮮版，讓消費者可依自身防疫服務需求，尋找附近符合條件餐廳，並直接在線上點餐後前往外帶。首先開放的搶鮮版已有3000間餐廳上線，將持續更新功能與增加店家。

iCHEF日前公布的「疫情餐飲景氣報告」顯示，進入三級警戒後的3周以來，即使餐廳推出外帶外送等措施，仍無法彌補內用歸零缺口，餐飲業單店平均周營收僅剩4月的近4成，且現場外帶訂單驟減逾6成，使全台餐飲業景氣持續觸底。

不過，iCHEF針對860位餐飲業老闆進行的「紓困政策意見調查」顯示，自三級警戒至今歇業的店家中，有過半決定7月將重新開業，即使虧損仍想持續經營。對於預期疫情影響時間，餐廳平均認為得到第四季，約10、11月才能回復正常營運。

值得注意的是，雖然多數餐廳規畫減少員工工時，卻僅有2成餐廳考慮資遣員工，不考慮資遣的餐廳超過7成希望「吸收虧損、保住家人與員工」。而針對政府對餐飲業的「紓困4.0方案」，有達78％餐廳表示會去申辦政府紓困專案。

iCHEF共同創辦人程開佑指出，嚴峻疫情使餐廳現場外帶訂單驟減近7成，但線上外帶卻跳增逾5倍，顯示「安心感」為現今消費者所需。調查顯示餐廳業者仍抱持希望，即使虧損也想繼續營運，為讓消費者安心消費，即使是銅板美食小店也認真升級防疫措施。

程開佑認為，這些想讓人安心的小店正苦苦掙扎，除了政府補助外也非常需要各界協助。許多消費者想找到可安心外帶餐點的餐廳，但卻不知道怎麼找，因此iCHEF決議打造「安心找外帶」平台，與餐廳一起拚、並滿足消費者的需求，讓消費者可用行動支持。

iCHEF表示，「安心找外帶」平台目前免費支援所有iCHEF店家使用，彙整上千家餐廳，將明載安心的防疫相關資訊，讓消費者可快速透過自身定位找到鄰近可外帶店家，並透過店家點餐網站訂餐，到了預估取餐時間後，即可前往快速自取。

iCHEF指出，今日開放的「安心找外帶」平台為功能較陽春的測試搶鮮版，目前已有超過3000間餐廳上線，預計25日將更新更多功能，目標月底涵蓋全台超過5000間餐廳。平台將以每周為單位更新，將陸續上架及優化功能。