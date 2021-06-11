彰化新增7例確診。（截圖／吳敏菁彰化傳真）

中央流行疫情指揮中心11日宣布單日確診增加本土病例286例、境外移入1例，總計287例，彰化縣增加7例，下午3點，彰化縣政府將召開線上記者會，民眾可以收看彰化縣長王惠美臉書，將詳細說明彰化縣新增情況。

陳時中表示，疫情較上周較減緩，但各縣市仍然有新增病例，不可掉以輕心。端午節請留在，非必要不要返鄉。

彰化縣確診個案又增加7個案例，主要是麻將牌咖傳播鏈，不明感染源也讓人憂心。彰化衛生局長葉彥伯表示，一旦確診，衛生局都在24小時內，完成第一層接觸者調查與採檢，和第2層與第3層接觸者的調查與採檢，彰化縣至今日累計241人確診，完成篩檢人數超過3萬人，

「不要獵巫，大家也都小心翼翼了，但戰疫最終還是要疫苗啊」，這次縣府規劃提供各衛生所、醫院和診所的開打的AZ疫苗共1萬7400劑，造冊各關懷據點、長照安養中心、失能者和洗腎中心等，共1萬7304劑，縣內75歲老人遠超過此數，各預約電話都被打爆，全民無奈，希望中央早日分配足量的疫苗，讓持久的戰疫看到曙光。