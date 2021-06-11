我國疫情近期嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，預計6月中旬到貨1000人份單株抗體，將納入新冠肺炎臨時治療暫時指引，用以治療輕度至中度新冠肺炎且有重症因子的高風險患者，避免變重症。

陳時中提及，企業及民間單位共同捐贈80座日製負壓隔離艙、透明有前後艙，感謝多個企業共同捐贈，目標要購買80座，昨天進來10座，重症急救醫院為優先，其中包括雙和醫院、萬芳醫院、亞東醫院、新光醫院、林口長庚、童綜合、彰基、秀傳等安排在第一批，將放在急診室外面，讓醫院有不名或確診患者要急救處置時，可以在隔離艙處置降低風險也能提供急救，感謝民間團體捐贈。

指揮中心指出，依據國際研究顯示，新冠病毒感染患者輕症比率大約佔8成左右，但其中約9％的患者可能惡化為重症，主要的重症危險因子有高齡、肥胖、慢性腎病、心血管疾病/高血壓、慢性肺病、免疫抑制疾病/免疫抑制治療等影響免疫功能之疾病，以及懷孕等，且其病程演化迅速，甚至導致死亡。截至本(110)年6月10日監測資料，國內輕中度COVID-19確診病例約佔所有確診個案84%，死亡病例數佔確診病例2.7%。

指揮中心表示，單株抗體之療效及安全性已有部分證據支持，美國FDA及國際間已陸續發布緊急使用授權(EUA)核准於臨床使用。經諮詢專家，已將該藥物之使用建議納入我國新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)感染臨床處置暫行指引，並著手採購儲備該藥物。

(中時 )