大陸央視新聞11日報導，山西省忻州市代縣聶營鎮大紅才鐵礦4號井，10日發生透水事故，13人已被困兩天，生死不明。事故發生後，省、市、縣第一時間啟動非煤礦山生產安全事故應急救援回應，開展救援。

位於代縣聶營鎮的大紅才鐵礦是民營礦產企業，透水事故於10日中年12時49分，發生在該礦4號井，事故發生時，井下當班礦工16人，3人升井，13人被困。

截至11日清晨5時，應急管理部和省、市、縣緊急調集國家礦山應急救援大同隊、汾西隊、大地特勘隊和太鋼隊等地方專業救援隊及山西武警救援隊共計1084人，水泵69台（套）、高壓排水管1.8萬米以及生命探測儀、皮划艇、潛水裝具等裝備參加搶先救援。

經過施工，共鋪設水管4000余米，架設電纜約1500米。3台水泵運輸到井下，並安裝到位，架設了井下到地面的視頻通訊系統。

11日8時，排水設施已接通，水位開始下降。 據現場負責人介紹，11日將繼續增加排水物資，同時採取有效防範措施防止次生災害；同時進一步充實搜救力量，調配水下機器人和蛙人參與偵察和搜救。

另外，山西省緊急下發通知，要求非煤地下礦山一律停產，開展安全生產大檢查。據悉，公安部門已經將鐵礦實際控制人陳某、企業法人王某、總經理郭某、安全生產礦長申某控制。

透水事故原因正在調查當中。