繼2020年領先業界，成為產險業首家、也是唯一一家取得環保署碳標籤的公司後，國泰產險2021年再度率先取得環保署減碳標籤認證，成為業界唯一同時擁有碳標籤、減碳標籤雙標籤認證的保險公司。國泰產險近年致力減少服務流程碳排放及進行科學化減碳管理，透過數位化產品服務鏈，大幅減少人工及紙本作業產生的碳排放，也因此獲得肯定。

環保署規定，申請減碳標籤的產品，產品排碳量需減少3％以上。而國泰產險本次於2020年11月啟動專案，檢視所有險種每張保單的保險服務碳足跡，從保單印製與配送、營運用電、銷售招攬到廢棄物處理等服務流程，每張保單的碳排放量均較前一年大幅減少，已遠超過環保署要求的3％減碳標準。

國泰產險響應環保署節能減碳之減碳標籤政策，推動保險服務碳排放科學化管理，但起初環保署並無「財產保險服務」之產品類別規則（Product Category Rules，簡稱PCR），因此國泰產險於2019年著手邀集產官學界共同進行研商，在環保署規範下完成「財產保險服務」產品類別規則的訂定，除了公司本身申請碳標籤遵循，亦做為未來產險業申請碳標籤共同遵循之規範。

2020年取得碳標籤後，國泰產險並不以此為滿足。同一年透過數位化服務及電子保單、條款QR Code等電子化作業總共節省3,412萬張用紙，估計減碳量達231公噸，較2019年減碳1.7倍，未來亦將持續進行服務優化，為減緩氣候變遷盡一份心力。2021年國泰產險更因達成減碳承諾，成為產險業第一家、也是唯一一家取得環保署減碳標籤的公司。

因應全球新冠肺炎疫情影響，國泰產險更加速數位轉型的腳步，透過數位化服務降低人員接觸的需求，保護客戶及公司同仁，並達到防疫及減碳兩大目標。國泰產險總經理陳萬祥表示：「我們相信，惟有持續思考如何永續經營，並作好萬全準備，才有能力在疫情亂世中發揮公司韌性，為社會奮力突圍，和大家一起犇向嶄新未來！」

面對全球氣候變遷趨勢，國泰持續積極推動減碳，矢志成為亞太地區「綠色金融品牌」領導者，協助社會往低碳經濟轉型，並以數據化管理核心業務的碳排放量，其中國泰人壽的保險服務也通過環保署認證取得減碳標籤。未來國泰也將秉持永續經營之理念，持續力行減碳，與社會一同守護地球環境。

(旺報 )