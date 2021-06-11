高雄1棟曾暗藏春色的大樓在11凌晨竟傳出歌唱聲，警方動員上樓稽查，發現1家美容坊業者將隔壁租下裝潢成私人招待所，當場逮到唱得正嗨的10名男女，警方依法開罰，每人至少6萬起跳，負責揪咖的37歲楊男不知是否是喝多了，竟當場霸氣說：「全部費用，我來處理！」

全台防疫三級警戒，特種娛樂場所暫營業停營業，這棟大樓內的美容店也歇業，轄區新興分局也天天派員留意，員警今凌晨1時30分巡查時，見多名男女進出大樓，驚覺可疑且5樓的美容坊傳出音樂聲，隨即上門查緝。

美容坊負責人楊男與另9名男女在招待所內唱歌喝酒，其中7人沒戴口罩；據了解，身為老闆的楊男另闢一間包廂，裝設視聽設備，成為他自己的私人招待所，美容坊因疫情停業，才會找友人到他招待所來紓壓，招待所並未對外營業。

警方蒐證後，因10人群聚1室，依違反傳染病防治法開單舉發，每人至少得受罰6萬元，一場聚會少說60萬元罰鍰，另警方因美容坊的地址屬於應停業場所，蒐證函報市府裁處斷水斷電。