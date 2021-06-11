一名22歲女友小美（化名）在臉書發文辱罵友人「3小時1萬，陪搖可X」，隔天還點名「年度吹喇叭MVP」，甚至在文中PO出其中一名友人的口交猥褻截圖，兩名友人發現貼文，氣得報警處理，小美被告後遭高雄地院判決5月徒刑。

據「ETtoday新聞網」報導，小美因不滿2名友人質疑她與別人的男友關係過於密切，竟然在臉書發文辱罵「台中３個小時１萬，陪搖可X，幫你打廣告，不然你都沒錢抽菸」，貶損友人的人格。

隔天，小美再度在臉書發文指稱「年度吹喇叭MVP」，甚至還在文章內貼出其中一名友人裸露上身、為他人口交的猥褻影像截圖，兩名朋友看到貼文後氣炸，立即到警局報案。

法官審理認為，小美已是成人，不思以理性方式處理糾紛，卻在臉書散布私密截圖，汙辱兩名友的人格與尊嚴，明顯已嚴重侵犯被害人的權益，導致對方承受極大精神壓力、身心受創，考量其智識程度、經濟狀況與犯罪動機後，依犯加重誹謗罪，判處有期徒刑2月，另散布猥褻影像罪部分，判處有期徒刑4月，合併應執行有期徒刑5月，可易科罰金一日折算一千元。

★中時新聞網關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。

(中時新聞網)