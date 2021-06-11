新竹街口攻城獅於4日舉辦首屆攻城獅節線上活動，活動於3分鐘內即旋風爆滿，並吸引近1000人同步於YouTube平台觀看。除此之外，攻城獅官方商城推出的獅王款球衣也售出破1500件，創下首屆攻城獅節亮眼成績單。

近期因疫情嚴峻，站在第一線的醫護人員飽受巨大的身心壓力並扛起防疫重任，攻城獅球團為感謝醫護人員日以繼夜地堅守崗位，經主動聯繫中醫大探詢防疫物資狀況後，決定捐出獅王款球衣收入之10％予中國醫藥大學新竹附醫，將協助中醫大購買第一線醫療人員的防疫物資。

另外，攻城獅官方商城將於14日起至16日推出「慶端午扭蛋組合」，未來端午節商品組合的總收入10％也將捐贈給醫護單位，邀請所有獅紫軍一同力挺醫護。

攻城獅高景炎總經理表示：「在疫情肆虐的情況下，身為新竹在地職業球隊，我們更應該以行動支持社會公益，透過社區參與及社會服務活動，將球團永續經營的理念落實於回饋社會，也希望攻城獅球團能與醫護一起成為新竹居民的後盾！」