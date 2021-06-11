高雄某間健身房的教練小原（化名）在上班時完手機遊戲，被主管罵「你想被幹是不是」連續3次，他深覺人格受侮辱，控告其性騷擾以及妨害名譽，主管則說，他是要說「幹譙」，但法院不信，判其拘役10天。可上訴。

判決書指出，該主管於2020年5月間在有多人可共見共聞的健身房中，因不滿小原在進行他所指派的工作時一邊聊天一邊完手機遊戲，遂朝小原罵出「XX（名字），你是想被幹是不是，」一連三次。小原不堪受辱，便提告性騷擾以及妨害名譽等。

該主管於警詢及偵訊期間，均矢口否認有公然侮辱，辯稱他是用開玩笑的方式說，「XX（名字），你想被幹譙是不是」，但2名證人均指稱，有聽見主管向小原罵「想被幹是不是」，也確定其不是說「幹譙」。

檢方判定，該主管說出那句話並非肯定語氣，小原也承認該主管並無接觸到身體，因此應屬言語騷擾，而言語騷擾屬於行政罰，不屬於刑罰，因此只針對公然侮辱進行起訴。

高雄地院簡易法庭審理時，透過小原所提供的錄音檔，確切證實該主管所說的為「想被幹」，而非「想被幹譙」，認定損害名譽屬實，考量其社經地位以及教育程度，依公然侮辱罪判拘役10天，得易科罰金，以1000元折算一日。可上訴。

(中時新聞網)