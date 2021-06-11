莫德納疫苗。（趙雙傑攝）

莫德納疫苗。（趙雙傑攝）

輔大醫院替醫護人員施打莫德納疫苗。（趙雙傑攝）

日本124萬劑AZ疫苗預計15日開打，75歲以上等7大族群優先，台北市長柯文哲11日主持防疫會議，討論75歲以上長者疫苗接種計畫，他不滿中央配發疫苗後不講清楚規則，卻要地方政府自行處理，北市新一批疫苗估分配2成給75歲以上的長者施打，不但不夠，他也質疑先前一、二、三類還沒施打的人員要不要打完，也是個問題。

台北市一、二、三類公費疫苗接種對象，經統計至10日，有4萬468人還沒施打，15日將開打新一批AZ疫苗，北市府防疫會議今討論長者疫苗接種計畫。

柯文哲指出，中央僅討論把分配到疫苗的2成拿來施打75歲以上長者，但設籍北市75歲以上長者就有19萬人，要搶這2成一定不夠，且也不講清楚規則誰先誰後，卻要地方政府自行處理，「那就是......唉。」

他表示，一、二、三類如果全部打完就去掉4萬劑，其中可能有1.6萬人接種莫德納疫苗，還有2.4萬等著打AZ疫苗，所以要不要讓一、二、三類打完，連這個都是問題。

(中時 )