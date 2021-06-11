針對資深媒體人周玉蔻影射中廣董事長趙少康特權施打疫苗，國民黨台北市議員游淑慧津表示，救人命的疫苗，卻顯然成為政治攻防的武器，與其放任到處含沙射影或是遭選擇性揭露，她已要求台北市府，勇敢公布完整名單。

周玉蔻今（11日）在臉書爆料，台北市好心肝診所特權邀請打AZ的VIP裡面，據傳有一媒體董事長，她更直接點名是趙少康，對此，趙也立即回應，稱自己絕對沒做這樣的事，這一年半載以來，自己與好心肝診所電話通訊都沒有，莫名其妙跑出一件這樣的事真的很好笑。

針對周玉蔻影射趙少康一事，游淑慧今（11日）在臉書發文質疑，是否網軍側翼放出藍營人士打疫苗的風向？游痛批，昨晚到今天，救人命的疫苗，卻成為政治攻防的武器，與其放任到處含沙射影、亂箭打鳥或名單被選擇性揭露，她要請掌握疫苗配發的柯市府，勇敢公布完整名單。

游淑慧認為，現在台北市政風處要說明3件事情，一、診所違規施打疫苗疑雲中，據傳施打者不乏知名及高層人士，為挽回民眾信任，市府應於一週內公開六家診所疫苗施打者中「非」第一到第三類者之名單和身分類別；二、應調查診所違規施打時，有無另外收取暴利；因據其他議員指稱有另一診所，施打一劑要價6000，是否屬實？如果有診所藉疫苗不法獲利，除罰鍰外，也應該追繳不當得利；三、另違規施打者有無使用公費施打？如有，應向施打者追回相關費用，要求其自付疫苗費用。

大批網友也在其po文底下留言表示，「不管藍、綠、白或演藝界，偷跑就是沒品，不要一句我是志工，就想打發，通通出來講，你們的命是比第一線人員金貴嗎？國家少了你們會亡國？快說說你們金貴的點在哪？」「一攤開發現綠色金主一堆嗎」、「支持公布，支持攤在陽光下，與其口水戰，不如一次痛快」。