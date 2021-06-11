統一獅隊陳傑憲克服開季打擊低潮，但就在手感逐漸升溫時卻受到疫情影響，中華職棒目前全面延賽中，他坦言比賽被迫中斷有些可惜，但還是要保持正向心態去面對。

去年摘下打擊王、安打王兩做個獎的陳傑憲，今年開季有些低潮，但隨著比賽進行，他也逐漸找回打擊手感，5月10場比賽只有2場比賽無安打，近期更是連5場有安打表現。

因應疫情各隊都採取分流方式進行訓練，陳傑憲坦言在有限的情況下練球，要能把自己調整到最好是很困難的事，「因為自己是很需要球感的人，沒有比賽就能難維持，但就是盡力，沒辦法突破但也要盡力維持賽季的強度。」

因為疫情，不少人都減少外出，多少對生活帶來不便，但陳傑憲笑說這部分並沒有帶給自己太大影響，「因為我本來就很愛待在家裡，追了很多劇，在追劇之餘也會做些體能，加強身體需要的東西。」

陳傑憲透露，自己也很想進廚房，但有覺得有點麻煩跟懶惰，因此到現在都還未自己下廚，他笑著說：「這是需要突破的地方，因為我很懶惰。」

(中時 )