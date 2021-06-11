近二周以來上證指數強漲，期間幾度突破3,600點，宏觀層面疫苗接種率逐步提升，全球經濟走向共振繁榮，在通膨預期緩和、存量結構改善背景下，市場向上拉升力量正在進一步積聚，A股下半年基本面有韌性，第三季將聚焦在成長股，相對合理且基本面仍在復甦的行業，成為市場同步關注焦點。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，近期陸股在資金利率下行、人民幣升值預期等因素的共同作用下，投資者風險偏好有所回升，主要在於大陸在全球貿易中的占比顯著提升，人民幣升值內生動力並未充分釋放，人民幣升值預期正在驅動外資流入。

當前大陸經濟維持穩健復甦、企業盈利上行周期延續，加上官方經濟改革及升級政策穩步推進，成長股重回主線，均有利於支撐指數進一步上攻的動能。

黃上修指出，5月中下旬以來，股市流動性改善驅動A股反彈，人民幣強勢升值成為重要原因之一，市場仍將延續成長風格，輕指數、重結構、偏成長是當前盤面重點。

從結構上來看，市場呈現一定輪動特徵，一些主題投資和中小股票相當活躍，但對機構投資者來說核心依然是高景氣成長股。重點關注方向包括四條主線，消費板塊、科技股、醫藥股、順週期類股。