澳洲商Domino’s Pizza Enterprises Ltd（簡稱「DPE」）今（11日）與晶華國際酒店股份有限公司簽署協議，由DPE收購達美樂披薩股份有限公司（簡稱「台灣達美樂」）100%的股權，交易金額約台幣17億元（澳幣7900萬元），交易後台灣成為DPE第10個開拓的海外市場。

台灣達美樂現有157家直營店及加盟店（138家加盟店及19家直營店），是全台第2大披薩連鎖店，僅次於必勝客，DPE表示在收購後，會將其資訊科技（IT）能力及營運專長施展於台灣市場並運用區域綜效，目標要拓展達美樂的門市發展超過400家，預期收益也將大幅提升。

DPE表示，本收購案預計將於2022上半會計年度完成，待交易完成後，將會把財務報告中分類為「日本」的業務更名為「亞洲」，台灣達美樂及日本達美樂的財務績效將隸屬於更名後的「亞洲」分區。

對於亞洲市場未來展望上，預計將於2030年至2032年前將門市數量自1500家拓展至1900家，看好將使亞洲市場成長達18%以上，涵蓋近1.5億人，其中，目標要在台灣再開近250家店，顯見是重中之重。

(中時 )