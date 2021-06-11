有巢氏房屋依據實價登錄資料，發現2020年4月至2021年3月熱門交易路段前10名中，前3名都在新竹市，榜首由東區「光復路一段」以170件奪得，排名第二是北區「武陵路」的146件，第三名則為東區「慈雲路」的135件。若從區域來看，以新竹市東區最夯，前10大交易路段佔據5名之多，分別為光復路一段、光復路二段、慈雲路、明湖路、關新路，每坪房價均價落在11.8至30.2萬元之間。而細看排行榜內，新竹縣竹北市的兩個路段也進榜：「六家五路二段」、「福興一路」，每坪均價落在21.7至25.2萬元左右。

新竹縣市人口近年呈正成長，人口統計已突破百萬，在有「台灣矽谷」美名的科學園區加持下，匯集不少重量級科技大廠和龐大就業人才，帶動周邊購屋需求，推升區域房市發展。盤點新竹縣市熱門交易路段，新竹市東區「光復路一段」以近一年交易170件居冠，每坪均價為20.2萬元。

有巢氏房屋新竹竹科關新加盟店店東楊博舜表示，「光復路一段」周邊為關埔重劃區，道路規劃整齊，生活機能便利，距離新竹科學園區、新竹交流道又近，車程僅5分鐘左右，吸引不少園區工程師在此置產，尤其以預售屋與屋齡較新的中古屋商品成交最熱絡，預售屋2至3房、坪數約32至53坪，總價約落在800至1,900萬元，而總價約在800至2,300萬元，則有機會入手屋齡12年內、坪數約28至59坪的2或3房物件。隸屬於同一個生活圈的「慈雲路」，交易量排名第三名，每坪房價均價為30.2萬元。

新竹市北區則在十大熱門交易路段中囊括3名，包含亞軍「武陵路」、第5名的「經國路二段」、第9名的「中山路」，其中「武陵路」和「經國路二段」平均單價可見1字頭，十分親民。

(時報資訊)