根據馬來西亞政府11日數據，當地4月工業生產年增率高達50.1%，並刷下10多年來最高紀錄，除比較基期較低外，所有產業都見強勁需求也是原因之一。

工業生產指數用來衡量製造業、礦產業與公共設施時值總產出值。而馬來西亞4月份增幅不僅優於市場預估值46.1%，同時也大幅高於3月的9.3%成長幅度。而在12年前的2009年3月，大馬工業生產曾飆至20.2%。

馬來西亞政府指出，2020年3月時，因新冠疫情嚴峻，當地採取封城措施，導致商業活動也幾乎因此中斷。

此份報告指出，受運輸設備與其它製品、非金屬礦物產品、基本金屬與金屬製品需求推升，4月製造業方面的生產年增率高達68%。同時，電力產出增加14.3%，礦產業則是從2020年2月以來首見上升22.9%。

至於馬來西亞4月出口大增63%，也是從1998年以來單月最大漲幅，除了液化天然氣與運輸設備外，所有產業出貨量都見成長。

(時報資訊)