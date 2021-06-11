LINE成功在台灣及泰國開出純網銀LINE Bank後，今（11）日宣布進軍第3個海外市場，於印尼推出數位金融平台LINE Bank by Hana Bank，首波推出儲蓄帳戶、定存、簽帳金融卡、繳納帳單等服務，後續規畫擴大提供貸款、合作貸款和掃碼支付等金融產品服務。

LINE Bank在印尼由韓國韓亞銀行（Hana Bank）子公司PT Bank KEB Hana Indonesia，與LINE子公司LINE Financial Asia合作執行。雙方2018年10月簽屬認股協議書，由LINE Financial Asia收購韓亞銀行印尼分公司20％股權，展開策略合作。

LINE表示，憑藉引領亞洲行動平台市場的技術優勢，結合韓亞銀行深耕金融產業的專業實力，LINE Bank 將以便利的數位金融服務積極搶攻印尼金融市場。首波將推出儲蓄與存款服務，後續會依照當地用戶需求，開發一系列金融商品與金融科技服務。

LINE Financial Asia營運長金領恩表示，金融業數位轉型浪潮正快速席捲全球，特別是具獨特地理環境的印尼，相信行動銀行將大幅提升當地金融服務的普及率與便利程度。透過與韓亞銀行合作，將竭盡所能為印尼民眾帶來更便捷的金融體驗。