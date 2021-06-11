9m88近日推出新單曲〈Tell Me〉。（爵士寶貝提供）

創作歌手9m88近日推出新單曲〈Tell Me〉，疫情期間雖可惜無法與歌迷有更多見面機會、現場演唱新作，但9m88將規劃線上直播方式，與歌迷們分享此次作品。9m88為粉絲打氣表示：「疫情來得又快又急，不過請大家一定要好好待在家、好好防疫，期待很快就能與大家見面。」9m88近日在家維持每天運動的習慣，流流汗讓心情好許多，更分享抵擋無聊或憂鬱的小秘訣：「讓自己完成一些平常不會做的事，像我就查了如何切許多奇形怪狀的蔬果。」可愛又搞怪的秘方讓歌迷笑翻。

〈Tell Me〉一曲的靈感來源來自木村花的悲劇故事，22歲的日本職業摔角手木村花在2019年夏天出演戀愛實境節目《雙層公寓》，期望在此找到美好的戀情，然而個性爽朗的她卻因承受不住因節目內容引來的重重網路惡意留言，在隔年結束自己的生命。9m88希望透過這首歌，鼓勵所有遇到類似困境的人：「當黑暗來臨時，你可以告訴自己不要活在別人的眼光當中，不要輕易把真實的自己，交給別人定義。」並且提醒大家和自己：「有時候你不知道自己無意或者自認為正義的話語，會不會是一把很鋒利的殺人武器，我們身為網路用者，都有責任去注意自己的言論。」

(中時 )