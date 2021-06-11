台北市好心肝診所爆深夜違規替非第一至第三類人員施打疫苗，遭北市政府重罰200萬，今（11日）又遭眼尖網友踢爆官網上的捐款名單，在敏感時刻卻一個一個消失，「直到11:30全部都沒了！」

原PO在PTT「八卦板」問卦，並附上昨天鄉民備份的好心肝捐款名單畫面截圖，上面清楚詳列了今年1月至5月的捐款名單，「結果稍早我進去點頁面，慢慢地…越點越來越少」，接著11點開始，所有2021年至2014年按照月份分類的名單逐筆被刪除。

到了11：25左右，官網上僅剩2013年、2012年、2011年的資料，讓原PO錯愕直呼，「直到11：30全部都沒了，我還來不及看呢！捐款不是好事嗎？為什麼突然都從頁面下架了？」原PO無奈表示，「我原本想看近期的捐款名單，可是就一直消失一直消失…我也不知道為什麼會這樣…」。

貼文一出，鄉民一陣驚呼，「水很深」、「此地無銀…」、「我剛點進去，真的是空的」、「沒有人剛好看到的話，不就被默默刪了？」也有人表示「google cache:網址就出來啦」、「網頁時光機還看得到啦」。

(中時新聞網)