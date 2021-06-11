台北市好心肝診所爆發違規施打疫苗風波，稍早媒體刊載違規施打的人有不少知名人士，包括工商界、文化界大老、媒體知名人士、政界人士、藝人、政論節目主持人等，其中，電商大老網路家庭（8044）董事長詹宏志也被點名。詹宏志稍早發出對外聲明承認「是的，我的確是其中一員，接受了一劑的AZ疫苗注射」，他表示，注射疫苗是受到診所邀請，注射完後看到網路有人質疑，才發現「自己這樣的身份僭越（施打）的排序類別」。

詹宏志表示，自己向來不是一個會運用特權的人，他表示，自己「是在6/8下午得到好心肝診所的通知，希望能夠到診所接受疫苗注射，但是需在當天完成。」詹宏志說，長期以來相當佩服許金川醫師，自己也是基金會的募款志工與固定在診所看病的病人，因此對醫院的通報也不疑有他。

詹宏志說，當天依約抵達診所，卻對診所的人山人海、門庭若市大吃一驚，打完疫苗後30分鐘，確定沒有任何反應才離去。而當天晚上稍晚，就看到網路上有人質疑「為何診所有數量龐大的疫苗可以打」，才發現自己「做錯了事」。

詹宏志表示，雖然診所可能是因其志工身份而把他放入施打名單，「但如果台北還有各種醫護人員尚未得到接種的機會，我這樣的身份僭越排序類別」。他表示，注射疫苗不是自己主動要求，但也責怪自己的判斷力有問題。詹宏志說，自已年過65又有雙重慢性病，確實對疫情感到憂心，讓自己失去平日較健全的判斷，因此一接到醫院通知就跑去打，「忘了還有比我更需要的人」。

詹宏志同時也公開致歉，他表示，疫苗已經打在身上，再愧疚也無法彌補，將設法在未來的時間為疫情做點別的事情，作為彌補。也期望台灣可以儘快取得夠用的疫苗，讓國人免於恐懼等待之苦。

(工商 )