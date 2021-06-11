韓國防疫當局今天宣布14日起延長實施現行社交距離規範3週，但在學生將放暑假前決定優先鬆綁體育活動及大眾音樂公演入場人數規定，KPOP公演活動最多可開放4000人入場。

韓聯社報導，中央災難安全對策本部今天在例行記者會公布以上內容，其中在實施第1.5階段地區舉辦的室外體育活動入座率從3成提高至5成、第2階段地區則從1成增至3成。

藝文活動部分，除先前鬆綁規範的音樂劇、古典樂表演外，進一步允許在室內、外舉行的大眾音樂公演場地不受集會活動人數限制，最多可開放4000人入場，但必須間隔一公尺以上座位，主辦方也必須在觀眾席進行攝影，隨時確認是否遵守防疫規範。

對觀眾則要求須戴口罩、禁止飲食、禁止離開指定座位、與他人座位間隔、禁止喊口號等可能造成飛沫的行為，未遵守規範時將立即要求退場。

目前實施第2階段社交距離規範地區包括首爾市、京畿道、仁川市、大邱市及濟州道，其他地區實施第1.5階段。

預計於7月起實施的新社交距離規範，對於現行第1.5階段地區室外體育活動入座率限制可能進一步放寬至7成，第2階段則為5成；同時仍須遵守戴口罩、禁止飲食、禁止離開座位、與他人座位間隔、禁止人聲應援等規定。

防疫當局目前正在慶尚道部分地區試行新社交距離規範，自5月24日起評估結果顯示，實施新方案地區每10萬人中約0.1人確診，未實施地區則有約0.53人確診；且屆時完成首劑接種人數將再增加，當局判斷即使鬆綁規範，也不致於使確診人數激增。

截至今天凌晨零時，韓國累計14萬6859例確診，1981例病歿。已有超過1056萬人接種首劑疫苗，263萬多人完成2劑疫苗接種。