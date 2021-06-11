端午佳節即將來臨，端午是個全家團聚祈求平安的傳統節日，然而今年卻逢全國新冠疫情三級警戒之時，全國醫護全力投入抗疫而無法休假，衛生福利部桃園療養院本著關懷第一線防疫人員的辛勞及身心健康，嚴守不群聚原則，由臨床心理科代理主任代表致贈執勤人員平安香包，也讓我們一起為了醫護「宅在家，齊平安」。

桃園療養院為配合中央及地方政府與飯店及警消三方合作，增加檢疫所收治輕症患者，讓醫療量能得以維持，也兼顧收治患者的安全。在端午佳節前夕，桃療致贈香包及小點心，以慰勞第一線防疫人員的辛苦，在保安組組長接下平安香包時，帶著樂觀開朗的笑容回應，再辛苦也沒有確診者身心煎熬的辛苦，唯一希望疫情快快退散，這次過節大家就好好待在家，一起守護台灣。

桃療防疫團隊秉持著責任心與使命感全天候的守護民眾，也請民眾將此份關懷的心擴大，真心希望減少不必要的移動與群聚，做好自主健康管理，「宅在家，捎訊息，心粽有您，永保健康平安」。

(中時 )