太空人在今天比賽以8：12不敵紅襪，他們派出王牌先發「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)，可惜葛倫基沒能延續上一場完投9局好表現，今天投3局挨4分就被換下場，狀況仍時好時壞，目前他總戰績是6勝2敗，但自責分率有點偏高來到3.68，共計85.2局投球僅送出62次三振，壓制力明顯不夠好，好在太空人打線發揮不錯，沒讓他吞下敗投。

而太空人在最近比賽時遇到有趣一幕，太空人球星布瑞格曼(Alex Bregman)被紅襪球迷嗆聲說「不想跟作弊仔拍照」引來一陣尷尬，近日一段布瑞格曼遭紅襪球迷拒絕合照影片在網路上吸引29萬人觀看。影片中布瑞格曼走到觀眾席第一排，親切想給粉絲福利，卻遭一位紅襪年輕球迷狠嗆「我不想跟作弊仔拍照！」布瑞格曼尷尬到沒有回話，轉而和另一邊的太空人球迷互動。

Bregman getting trolled by kid who doesn’t want a photo with a cheater pic.twitter.com/mRrgmu7WZi — Bush Leaguer (@BushLeague101) June 10, 2021

太空人去年因偷暗號等一系列作弊行為被大聯盟重懲，也成為棒球界眾矢之的，不僅世仇洋基、道奇遇到他們都沒好臉色之外，球迷更是出了許多奇招來嘲諷他們過去惡行，開季時就有球迷帶假垃圾桶進場，暗示太空人用敲擊垃圾桶方式接收暗號，5月初時當「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)上場打擊，洋基主場響起「FXXK Altuve 」呼聲，更有人直接飆罵「AXXhole」字眼！

看來已犯下聯盟重罪的太空人球團這輩子都得在輿論下度過，當然對新進的球員來講有點不公平就是了，但主力打者布瑞格曼、艾爾圖維、柯瑞亞(Carlos Correa)、葛瑞奧(Yuli Gurriel)等人相信都感同身受，因為他們就是當年球隊作弊的一份子，目前要如何調整心態來打球對他們來說是一大難題，目前太空人以35勝27敗排美聯西區第二，或許他們戰績越好越容易被噓也說不定了。

(中時新聞網)