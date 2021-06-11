淡水區新興國小6旬工友林敏智在學校操場創作出「天佑台灣 疫情＋0」畢業大禮(淡水新興國小提供／戴上容新北傳真)

淡水區新興國小6旬工友林敏智在學校操場創作出「天佑台灣 疫情＋0」畢業大禮，校長許文勇特地將此畫作，作為線上畢業典禮背景圖並表示，工友林敏智在校服務4年多，平日喜愛作畫，感謝他這次在大熱天戴著口罩，送給學生的畢業禮物，讓大家在疫情中感到很溫暖。

林敏智說，第一次嘗試在操場場地做畫的圖案是學校的微笑校徽，附近居民在家中俯瞰時都覺得充滿很感動，讓他對作畫充滿信心，後來他又再嘗試福字元寶、一步一腳印、衝破終點線等圖案，學校還未停課時，看到孩子在上頭跑來跑去，感到滿滿的生命力。

林敏智指出，如今全國學生停課，為了要祝福國人和新興國小師生，於是他手繪設計「天佑台灣」圖案，並搭配學校書法高手教師許建中「天佑」二字，再利用割草機手動而成，圖畫代表著祝福每一位國人早日平安渡過疫情的心聲，恢復平安、健康及快樂的生活。

校長許文勇表示，疫情緊繃，只有大家一起團結合作，彼此加油打氣，才能撐過疫情，這幅巨型林敏智先生一樣充滿正念在你我身邊，每一個人都能做好自己的防疫工作，烏雲雨後，一定會有陽光再現的時候。

教育局表示，新北市學校師生防疫工作不落人後，已有200多名校護支援防疫工作，新興國小以校園運動場繪製天佑臺灣圖像，顯示師生同心誠摯的祝福，希望國人一同攜手共度難關。