國中教育會考11日寄發成績單，中投考區今年考生數共3萬1030人，較去年減少1058人，指標性學校包括台中一中、女中錄取門檻預估分別要90、92積點，也就是會考成績至少要5A、3或4個＋以上。值得一提的是，曉明女中、明道中學分別有5人、1人大滿貫。

台中一中指出，根據全國試務會的資料，今年全台參加會考的考生人數達20萬2547人、較去年少6498人，創下新低。其中，五科精熟者有1萬6222人、比去年減少1196人，此降幅為全國考生人數減幅3.2％，依此推算，今年免試入學分發錄取的門檻可能會微幅下降。

台中女中指出，以各科精熟人數來看，僅數學、自然科精熟人數分別增加1.4％、0.81％，其餘的國文、英文及社會科精熟人數比例都較去年減少，其中又以英文科減少最多、達3.2％。

台中女中表示，110學年度該校招生人數為620人、與去年相同，今年錄取門檻則至少要5A、4個＋以上，積點應會落在92點左右。台中一中則預估，今年錄取門檻至少要5A、3個＋以上，積點約落在90點左右，基於防疫考量，目前已針對7月上旬的線上新生報到、資優鑑定報名等流程作好沙盤推演。

就讀明道中學數理拔尖班的黃冠誠堪稱大黑馬，他平時在校排名將近百名，會考考取5A＋＋、作文6級分大滿貫的好成績。黃冠誠說，國中3年在學校課程、競賽安排及同儕間相互砥礪下，各學科都打下扎實基礎，並利用考前2個月時間加強比較弱的社會科，終於取得好成績。

(中時 )