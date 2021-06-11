疫情持續延燒，對於餐飲業的衝擊尤甚。智慧餐飲服務業者 iCHEF今（11）日公布《紓困政策意見調查》，報告顯示，在第三級警戒至今自主歇業的店家，過半數決定在七月會重新開始營業、且只有兩成的店家規劃資遣員工，顯見台灣餐飲業拼到底的決心。有鑑於此，iCHEF 深度整合Google地圖以及Google我的商家，宣布開放「安心找外帶」美食平台搶鮮版，讓消費者依照自己的防疫服務需求，透過平台尋找附近符合條件餐廳，並直接在線上點餐後前往外帶。首先開放的搶鮮版即有 3,000 間餐廳上線，將持續更新功能與增加店家數。

iCHEF 共同創辦人程開佑表示：「面對嚴峻的疫情，連『現場外帶』的訂單都少了七成。然而，『線上外帶』卻成長了五倍，顯見不用對話、無須等待、不接觸也不用現場支付的『安心感』是現在消費者現在所需要的。但我們也發現，消費者想要找到可以安心外帶餐點的餐廳，但不知道該如何找。所以iCHEF決定自己打造『安心找外帶』平台，想跟餐廳一起拼，把外帶失去的訂單補回來，也讓消費者可以知道哪些餐廳還在用心防疫、並用行動支持喜愛的餐廳活下去。」

iCHEF 6 月 8 日發佈的《疫情餐飲景氣報告》指出，禁止內用的政策持續延長，在內用營收歸零的情況下，即使餐廳已推出外帶和外送等措施，平均單店營業額仍不到四月週平均的一半，且「現場外帶」的訂單減少近七成，也讓全台餐飲景氣持續觸底。面對台灣餐飲業營業額僅剩不到四成的情況，iCHEF 推出「安心找外帶」平台，彙整了上千家餐廳、將明載安心的防疫相關資訊，讓消費者可快速透過自身的定位找到鄰近可外帶店家，並透過店家的點餐網站訂餐，預估的取餐時間到之後，即可前往快速自取。目前已有超過 3,000 間餐廳上線，目標六月底將涵蓋全台超過5,000間餐廳。

消費者可依照自己的防疫服務需求，透過平台尋找附近符合條件餐廳，並直接在線上點餐後前往外帶。（iCHEF提供／黃慧雯台北傳真）

6 月 11 日開放的為功能較陽春的測試搶鮮版，但已經可以讓消費者找出附近符合不同防疫條件的餐廳，並完成點餐。而預計 6 月 25 日將更新「店家防疫聲明」、「距離排序」、「餐飲類型」等更多功能。除此之外，消費者將可以進階篩選出有提供「線上支付」或「店面無接觸支付」的餐廳，店家頁面將更清楚註明有無定期消毒、配戴口罩手套、包裝袋消毒、店員定期量體溫等，讓消費者找得更快速、點餐更安心。除此之外，6 月 25 日預計推出將新增篩選公益性質的指標，如「高雄好家載」店家、提供醫護人員用餐、待用餐等特殊需求。

「安心找外帶」平台將以每周為單位更新， 功能也將陸續上架和優化。目前免費支援所有 iCHEF 店家使用，開通點餐網站功能後即可立即上線，尚未成為 iCHEF 用戶的餐廳，亦可透過疫情限定的零元方案，免費開立 iCHEF 帳號加入此平台。

iCHEF 今日也首度公開針對餐飲業者的《紓困政策意見調查》，完整報告也已送交行政院政務委員唐鳳團隊，盼與政府一起回應餐廳需求。報告顯示，從三級警戒至今開始歇業的店家中，有過半決定七月份將再重新展開營業，即使虧損還是想持續經營。對於預期疫情影響生意的時間，餐廳平均認為大約第四季（10月、11月）才能回復正常營運。值得注意的是，雖大多餐廳規劃減少員工工時，卻僅有兩成的餐廳考慮資遣員工，不考慮資遣的餐廳有逾七成都是希望「吸收虧損、保住家人與員工」。而針對政府對餐飲業的「紓困 4.0 方案」，有近八成（78%）的餐廳表示會去申辦政府紓困專案。