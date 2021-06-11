新竹縣增加12名確診者，縣長楊文科（右）、衛生局長殷東成十分慎重。（莊旻靜攝）

竹東鎮2機構群聚感染關係圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣確診者關係圖。（新竹縣政府提供）

確診者足跡圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣確診者狀況。（新竹縣政府提供）

新竹縣爆2機構群聚感染，11日新增12名確診者，新竹縣長楊文科11日宣布，2間機構均位於竹東鎮，其中1間出現9名確診者，另一間則有3人。楊文科也指出，10日晚間11點1名確診者死亡，該例為洗腎病友屬重度高風險族群，楊文科表示沉重、遺憾。

楊文科指出，兩間機構均位於竹東鎮，其中C機構9人確診，包含5住民、2台籍看護、1外籍看護、1護理師，年齡介於30多歲至80多歲間。另一間B機構則有3人確診，年齡自40多歲到80多歲，為1男2女。

兩機構也匡列64人居家隔離，採檢結果全數陰性。12名確診者有10名分別收治在4家醫院治療，另2人則在集中檢疫所。楊文科表示，公開活動史包含中央市場、關西鎮金勇DIY休閒農場。

另外，楊文科也宣布，縣內首名死亡確診者，於10日深夜11點過世，這名個案為洗腎患者，也屬於高危險族群。該案為案7523，據先前公布為住在竹北市的50多歲女性，為醫院洗腎相關個案。

楊文科也表示，對於機構等高風險族群，會全面普篩，分別在隔離日起第3、5、7、10、14天，進行快篩及PCR檢驗，嚴密監測疫情有無擴大情形。同時清空感染區，將感染區住民移出，居家隔離住民安排一人一室，非確診個案但有洗腎需求，進入診所前要先快篩，為陰性者再進入，並由洗腎診所安排單獨時段，對於長照機構群聚事件，會嚴格管控。

另外對於高風險移工896人將先普篩，位於人口密集區的2086人也將分階段進行篩檢。

楊文科也指出，5月底的案6099、6760群聚感染事件，疫調判讀下，為醫院及機構指標個案，曾經在洗腎醫院感染，可能有相關性。至於機構間是否有隱形傳播鏈，衛生局長殷東成表示，仍待疫調釐清。