儘管國際鋼價仍高，但寶鋼7月盤價卻意外維持全面平盤，結束連續7個月漲勢，引發市場對鋼市轉弱擔憂，但業者表示：目前中國市場需求不差，推測可能受到近期取消出口退稅以及提高出口稅的傳聞影響，以致暫緩漲勢來穩定鋼市。

寶鋼7月盤價，包括熱軋、普冷、厚板、熱鍍鋅、電鍍鋅及非方向性電磁鋼片等多項鋼品價格皆維持平盤。(商品行情網)

(時報資訊)