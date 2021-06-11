《商情》寶鋼７月盤價全面持平 14:502021/06/11 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管國際鋼價仍高，但寶鋼7月盤價卻意外維持全面平盤，結束連續7個月漲勢，引發市場對鋼市轉弱擔憂，但業者表示：目前中國市場需求不差，推測可能受到近期取消出口退稅以及提高出口稅的傳聞影響，以致暫緩漲勢來穩定鋼市。 寶鋼7月盤價，包括熱軋、普冷、厚板、熱鍍鋅、電鍍鋅及非方向性電磁鋼片等多項鋼品價格皆維持平盤。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤回落 《熱門族群》5月營收報喜 造紙股回神反攻 (時報資訊) #寶鋼 #盤價 #漲勢 #鋼市 #全面持平 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》科技股翻黑 日經早盤小跌 12:342021/06/11 財經 航海王再度揚帆 台股指數站上17,200點 11:512021/06/11 財經 迎拉貨潮 16檔蘋概股紅了 04:102021/06/11 財經要聞 《商情》黃金亞洲電子盤續漲 11:092021/06/11 財經 《鋼鐵股》春雨5月營收締新猷 H2樂觀 08:022021/06/11 財經 美利達早盤股價開低走高 10:402021/06/11 財經 上市櫃業績打破「五窮」魔咒 營收3.19兆最強５月 04:102021/06/11 財經要聞 COVID-19疫苗 高端二期解盲成功 最快７月施打 04:102021/06/11 財經要聞 易會滿：IPO維持常態化發行 04:102021/06/11 全球財經 王可元筆尖展開冒險之旅 04:102021/06/11 時尚消費 滴滴出行7月在美上市 09:202021/06/11 財經 財經熱門新聞 陸拒F-35戰機原料出口？拜登終於反擊了 - 財經 高端漲停 散戶不要碰？慘賠苦主4字勸告散戶 - 財經 坦承打好心肝疫苗 詹宏志：我錯了 失去判斷力 - 要聞 - 工商 缺櫃慘況嚇死人 謝金河：手上有這種航運股別亂賣 - 財經 陽明、長榮、萬海EPS 30元是低標 專家：這訊號出現就殺進 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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