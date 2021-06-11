巧新(1563)今天公告一名泰籍移工確診，該案為塗裝線員工，今早停線消毒，影響雲林廠A棟塗裝線4小時產能。
巧新指出，該名泰籍移工6月10日感冒咳嗽(無發燒症狀)，帶至雲林成大醫院就診，經快篩出現陽性，PCR檢測CT值31。該移工確診後，自述2月在泰國曾經染疫，但已復原，入境後經隔離檢測為陰性，是否屬於復發情形，目前由醫師判斷中。
巧新表示，4月開始即配合政府防疫政策，嚴禁移工不得任意進出，接觸人員只有室友8位及生產線同仁5位，總共13位，目前8位室友經PCR檢測為陰性，且已安排入住防疫旅館隔離，另外5位生產線員工也已隔離並等待檢測結果。公司也安排全體移工及匡列相關族群進行快篩。
巧新5月營收持續回升，雖然部分車廠受到全球車用晶片短缺及船運缺櫃延遲出貨，但整個車市持續復甦，對客製化輪圈拉升，單月營收6.06億元，年增122.86％，前5月營收31.26億元，年增66.26％。這次移工確診影響雲林廠A棟塗裝線4小時產能，目前估計對整體營運狀況影響有限。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。