看來PLG新球隊找尋外籍教練擔任教頭成為一種趨勢！繼新北國王找來年僅33歲的外籍教練萊恩領軍，高雄鋼鐵人也在11日宣布，將會找來37歲的貝瑞擔任隊史首位總教練，如此一來，PLG將有半數球隊都由外籍教頭領軍，只是不知道夢想家下季是否會留下朱利亞斯而已！

以下是高雄鋼鐵人新聞稿內容，「感謝高雄鄉親耐心等待，今年加入P.LEAGUE+的高雄鋼鐵人11日宣布，隊史首任總教練將由擁有NBA亞特蘭大老鷹隊發展聯盟天鷹隊(College Park Skyhawks)經驗的貝瑞（DeMarcus Berry）出任，他擁有豐富的數據分析、球探與執教經歷，生涯曾到過澳洲、紐西蘭、歐洲、亞洲等地區擔任許多不同執教相關職位，對於籃球執教充滿熱忱。

球團認為，總教練貝瑞很符合鋼鐵人球隊精神，萬丈高樓平地起，球隊將借重他熟悉球隊運轉的每項細節專業，一步一腳印紮實地打造鋼鐵人獨特球隊文化，讓「雄親們」再次拾起籃球南霸天意識，並一同再創專屬於港都的榮耀時刻。

現年37歲的貝瑞，球員生涯曾經在美國、澳洲、英國等國家打球；卸下球員身分後，貝瑞在加拿大、澳洲、德國、紐西蘭、土耳其、黎巴嫩、澳門等國家及地區，先後任職球隊的球探、分析師、助理教練和總教練等職位。2019年，他加入亞特蘭大老鷹隊G League發展聯盟的天鷹隊，負責協助總教練所有球隊事務與訓練相關事宜。

鋼鐵人球團表示，貝瑞是一位對籃球擁有熱情、非常渴望勝利的年輕教練，他開放的執教理念和科學訓練方法，非常符合球隊對於總教練的條件與期望。希望貝瑞教練的加入，能為鋼鐵人帶來全新且與地方連結的球隊文化，也非常期待貝瑞教練能培養年輕優秀的本土球員，如同鋼鐵象徵的基礎建設、穩固地基，從建立球隊體系做起，帶領教練團運籌帷幄，打造球隊勝利方程式。

高雄鋼鐵人團隊初期先透過社群平台跟球迷維繫關係，陸續也會再公布球團相關資訊，希望籌備前期先聽聽在地雄親的聲音，強化與港都粉絲的連結，鋼鐵人不會辜負高雄球迷的熱情，誓言帶著所有鄉親重返台灣籃壇榮耀。球團也希望，各位雄親防疫期間落實政府相關警戒政策，保護好自己也保護他人，一起為台灣加油，為台灣籃壇出一份力，共同迎接新賽季。」