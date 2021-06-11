高端疫苗二期臨床實驗數據昨日（10）下午公布解盲「成功」，引發各界關注。媒體人黃暐瀚指出，整場記者會簡單說就是「四個沒有、一個不會」，包括「沒有國際標準」、「沒有保護力」、「沒有抗體濃度」、「沒有辦法出國」，以及「不會傷害身體」。

黃暐瀚今日在臉書發文表示，高端昨天解盲了，不知大家有沒有看記者會，又或是有看懂嗎？簡單說，整場記者會能用「四個沒有，一個不會」概括：

1、沒有國際標準：不做二期，免疫橋接取代三期，這是WHO有討論的方式，往年流感疫苗，也採用這個做法。但，現在討論的是「新冠疫苗」，目前世界六大獲得WHO認證的疫苗，都做了三期，高端沒有。這個免疫橋接血清抗體對照方式，能不能被WHO接受？有機會，但目前，這不是「國際標準」，必須明白。

2、沒有保護力：誠如他一直以來跟大家說的，因為沒有「三期臨床試驗」，所以不會有「保護力」這個東西。眾所周知，各大疫苗的保護力，BNT94.6%、Moderna94.1%、AZ70%、JJ66%、國藥72%、科興50%、Novavax89%。高端多少？不知道。沒有國產疫苗的保護力數據（因為台灣不是高感染疫區，沒有三期施作條件），所以，保護力未知。

3、沒有抗體濃度：沒有三期，但可以參考「抗體濃度」。一個自然感染新冠疫情的人，如果痊癒，身上會產生抗體，這個自然抗體值，設定為「1」，BNT、Moderna的施打後抗體濃度，可以達到2-4，高於自然值，AZ大約0.6，科興0.2。高端是多少？也還不知道，所以是不是「施打之後效果跟AZ差不多？」得等高端公布「抗體濃度」之後，才能知道。

4、沒有辦法出國：因為無法獲得國際認證，即使七月台灣FDA給予EUA緊急授權，國人也無法以此獲得「世界邊境管制解封」，對於有國際旅遊、商務出差需求的人來說，至關重要，必須知道。

5、「不會傷害身體」：昨天最慶幸的消息，就是高端疫苗，對人體「影響極小」，不管是發燒、頭痛這類的反應，都比國際大廠疫苗，低了很多，這跟他是「蛋白質次單位」疫苗有關（Novavax也是這型）。

綜觀以上，黃暐瀚坦言：「結論就是，『四個沒有、一個不會』，如果七月之後，真的授權上路，打與不打，大家要自己想清楚了。」