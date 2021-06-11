台北市好心肝診所違規替非1至3類對象施打AZ疫苗，引發軒然大波，一份名單今四處流傳，包括政界、商界、媒體大老、藝人等全都榜上有名。網家（PChome）董事長詹宏志發表聲明，坦承自己也是接種疫苗的一員，他知道自己做錯了，正式向社會道歉。

以下為詹宏志聲明全文：

是的，在那個人山人海的夜間診所裡，我的確是其中一員，而且接受了一劑的AZ疫苗注射。在那一天(6/8)下午，我得到好心肝診所的通知，希望我能夠到診所接受疫苗注射，他們正在安排，但必須在當天完成。

長期以來佩服許金川醫師的仁心仁術與濟世悲願，我一直是他基金會的募款志工，也是固定在診所看病的病人，對醫院的通報不疑有他。

連絡的醫院同仁要我當晚攜帶健保卡前往，我在晚上7點半依約抵達診所，卻被診所的門庭若市大吃一驚(不是應該避免群聚嗎)，心中也有點困惑。

醫院的工作人員效率很高，他們提示資料卡與疫苗接種卡要我填寫，人雖然多但很快就排到了，迅速接受注射之後，醫護人員要我在長凳再坐30分鐘，確定沒有任何反應才離去。我坐了半小時，中間有熟人認出我來，過來和我打招呼，現場人群各種年齡層都有，我也看到一位熟識的年事頗高的教授擠在人群之間。半小時過去，我沒有感覺任何異狀，就自行離開了。

當晚稍晚，我看到網路上有人質疑，何以診所能有數量龐大的疫苗，我心中才發現自己做錯了事。雖然好心肝診所可能是因為我的志工身份，好意把我放入施打名單，但如果台北還有各種醫護人員尚未得到接種機會，我這樣的身份僭越了排序類別，當然是錯誤也不應該的，雖然我不曾主動要求，但我的判斷力是有問題的。

也許這段時間我對自己的高風險性(年過65又有雙重慢性病)有點憂心，讓我失去平日較健全的判斷，一接到醫院的通知，高高興興就跑去了，忘了還有比我更需要的人。

疫苗已經打在身上，再愧疚也很難還回去，只能在此向所有關心的朋友致歉，並且設法在未來的時間裡能為疫情做點別的事，做為彌補。

我從來不是一個會運用特權的人，從前不是，未來希望也不會。也希望台灣很快可以取得足夠的疫苗，讓國人免於恐懼等待之苦。