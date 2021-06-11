日本致贈的124萬劑AZ疫苗今天將完成檢驗封緘，副指揮官陳宗彥今天表示，明起會陸續撥送到各縣市去，下周起第一至第六類人士將同步開打，不過陳宗彥坦言，由於這次是一到六類人士同步開打，人數上比現有疫苗還多，但還是期望各縣市能依照中央規定的優先順序施打。

陳宗彥說，本次開放的第一至三類人數就佔整體七成，但長照機構、75歲以上族群仍然是疫苗接種的最大重點之一，至於高致死率的60至74歲族群何時開打？指揮官陳時中表示會等前六類人員施打完後再進一步開放。

陳時中說，疫苗接種順序是一層一層開，不會說要等每一層人員都達到百分百接種率後才繼續往下開，按照過去流感疫苗的接種經驗，65歲以上施打率約五成二，因此會先開放一段時間讓高風險族群盡量施打，接著再繼續往下開。

至於國產疫苗解盲後，將來若通過EUA是否會優先開放讓外籍移工接種？陳時中說，這部分還要經疫苗接種小組討論，不過是否施打國產疫苗，會尊重移工個人意願，如果他們願意當然可以，但原則上不會強迫移工施打，同時國產疫苗也要經過EUA才能夠使用。

(中時 )