【旅遊經 洪書瑱報導】

居家防疫不妨利用時間來學習，喜歡鳥禽類的民眾，社子島濕地解說小築環境講座推出線上互動直播課程，讓民眾在家也能與「神話之鳥」相遇、相知，第一堂就配合夏天到來的腳步，邀您一起來認識著名的夏候鳥──「黑嘴端鳳頭燕鷗」，報名自即日起至6月16日截止。

黑嘴端鳳頭燕鷗及大鳳頭鳳鷗繁殖巢區，找找看黑嘴端鳳頭燕鷗，提示尋找身體較白的個體！(圖：臺北市政府工務局水利工程處提供)

神話之鳥──黑嘴端鳳頭燕鷗 (圖：臺北市政府工務局水利工程處提供)

黑嘴端鳳頭燕鷗是鷗科鳥類，相對稀少的一種，根據2000年國際鳥盟估計全世界的數量少於50隻，在鳥類紅皮書中被列為「有瀕臨絕種危險」等級。自命名以來，觀察紀錄相關文獻有限，甚至長達60年時間無人發現，於是被國際研究燕鷗的學者形容為「神話之鳥」。2000年時臺灣生態攝影家梁皆得導演在馬祖列島燕鷗保護區拍攝生態紀錄片，偶然在一大群鳳頭燕鷗中記錄到黑嘴端鳳頭燕鷗在無人島上繁殖的身影，透過鳥類學家劉小如博士、國際鳥盟及燕鷗研究專家證實，神話之鳥終於再次現身於世上。

而黑嘴端鳳頭燕鷗常與鳳頭燕鷗混雜其，至於如何分辨，除了黑嘴端鳳頭燕鷗中身體較相較鳳頭燕鷗身體白外，最明顯的特徵，就是如燕鷗名一樣，鳥喙尖上有明顯的黑色色彩！除此之外，還如何分辨呢？不妨在講座上聽分曉！

水利處表示，社子島濕地解說小築目前配合疫情三級警戒關閉，但為讓喜愛自然的民眾「停課不停學」，藉由欣賞精采美麗的鳥類生態紓解整日關在家中的鬱悶，將於6月19日上午10時至12時推出第一場線上環境講座──《再續神話 漫談黑嘴端鳳頭燕鷗保育》，有興趣的民眾，不妨連線參與。

台北市水利處說，此講座將由曾參與黑嘴端鳳頭燕鷗保育研究長達6年的張樂寧，帶大家一起神遊馬祖，訴說神話之鳥族群復育從零到百的酸甜苦辣，包含在個體數量稀少的情況下，研究團隊究竟是使用哪些手法進行監測與研究黑嘴端鳳頭燕鷗的繁殖狀況？相關保育措施又是什麼? 除了馬祖列島外，還有哪些地方也有紀錄? 講座中，樂寧也將透露神話之鳥不為人知的小秘密，有興趣的民眾千萬不要錯過黑嘴端鳳頭燕鷗保育過程的第一手報導！

也提醒民眾，為維護線上講座品質將有人數上限，同時講座開始後也將管控加入講座的人流，講座時間6月19日(六)上午10:00-12:00，將提前15分鐘開放登錄，請大家務必準時上線並保持線上禮儀。「再續神話 漫談黑嘴端鳳頭燕鷗保育」環境講座。相關活動可至「再續神話 漫談黑嘴端鳳頭燕鷗保育」報名或上班時間電洽(02-77516513轉303)張小姐。

(中時新聞網)